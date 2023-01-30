Глава Минобороны Италии считает, что Европа должна быть открыта для россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто считает, что Европа должна быть открыта для россиян.

"Помогая Украине защищаться… думаю, было бы ошибкой считать российский народ недругом… Нужно сохранять каналы диалога открытыми… но в отношении гражданского общества, а не политических элит", - отметил он в опубликованном сегодня, 30 января, в газете Corriere della Sera интервью.

Также Крозетто добавил, на минувшей неделе в Москве собирались послы ряда европейских государств, которые обсуждали визовый вопрос.

Ранее сайт KP.RU писал, что Италия в рамках шестого пакета военной помощи не предоставит Украине наземных средств и артиллерийских систем.

Также ранее стало известно, что страны Европы перестали выдавать визы гражданам России.

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