Посольство США в Турции предупредило американцев о возможности терактов в центре Стамбула Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство Соединенных Штатов в Турции предупредило американцев о возможности терактов в центре Стамбула на фоне происшествий с сожжением Корана в Европе. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

“ Власти США предупреждают своих граждан о вероятных и неизбежных ответных нападениях террористов на церкви, синагоги и дипмиссии в Стамбуле… которые часто посещают жители западных стран”, - говорится в сообщении диппредставительства.

Также уточняется, что атаки наиболее вероятны в таких районах, как Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль.

Кроме этого, в посольстве призвали граждан США избегать массовых скоплений людей и соблюдать бдительность.

Ранее сайт KP.RU писал, что США получили опасный сигнал от руководства Турции после теракта в Стамбуле. Глава МВД Турции назвал Соединенные Штаты “убийцей, пришедшим на место преступления” после теракта в Стамбуле.