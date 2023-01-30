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НовостиВ мире30 января 2023 8:25

Посольство США в Турции предупредило американцев о возможности терактов в центре Стамбула

Наибольшая вероятность атак распространяется на районы Бейоглу, Галата, Таксим, отметили в ведомстве
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Посольство США в Турции предупредило американцев о возможности терактов в центре Стамбула

Посольство США в Турции предупредило американцев о возможности терактов в центре Стамбула

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство Соединенных Штатов в Турции предупредило американцев о возможности терактов в центре Стамбула на фоне происшествий с сожжением Корана в Европе. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

“ Власти США предупреждают своих граждан о вероятных и неизбежных ответных нападениях террористов на церкви, синагоги и дипмиссии в Стамбуле… которые часто посещают жители западных стран”, - говорится в сообщении диппредставительства.

Также уточняется, что атаки наиболее вероятны в таких районах, как Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль.

Кроме этого, в посольстве призвали граждан США избегать массовых скоплений людей и соблюдать бдительность.

Ранее сайт KP.RU писал, что США получили опасный сигнал от руководства Турции после теракта в Стамбуле. Глава МВД Турции назвал Соединенные Штаты “убийцей, пришедшим на место преступления” после теракта в Стамбуле.