Посольство США в Турции предупредило американцев о возможности терактов в центре Стамбула
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Посольство Соединенных Штатов в Турции предупредило американцев о возможности терактов в центре Стамбула на фоне происшествий с сожжением Корана в Европе. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.
“ Власти США предупреждают своих граждан о вероятных и неизбежных ответных нападениях террористов на церкви, синагоги и дипмиссии в Стамбуле… которые часто посещают жители западных стран”, - говорится в сообщении диппредставительства.
Также уточняется, что атаки наиболее вероятны в таких районах, как Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль.
Кроме этого, в посольстве призвали граждан США избегать массовых скоплений людей и соблюдать бдительность.
Ранее сайт KP.RU писал, что США получили опасный сигнал от руководства Турции после теракта в Стамбуле. Глава МВД Турции назвал Соединенные Штаты “убийцей, пришедшим на место преступления” после теракта в Стамбуле.