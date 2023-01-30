TAC: Политики втягивают США в ядерную войну с Россией из-за Украины Фото: REUTERS

Американская администрация вводит свой народ в заблуждение относительно ситуации на Украине и в результате ведет страну в сторону Третьей мировой войны. Об этом пишет The American Conservative.

Автор статьи Род Дреер считает, что граждане США даже не догадываются, в какой "водоворот" их втягивают власти страны.

- На Западе СМИ освещают только одну позицию в конфликте. Что скажут американцы, когда однажды проснутся и увидят, что их армия пересекла границу с Украиной и сражается с российскими солдатами? Готов ли народ к обмену ядерными ударами с РФ? - задается вопросами обозреватель.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что считает возможной Третью мировую войну. Он предупредил, что кроме Украины усугубить положение может конфликт вокруг Тайваня.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ не намерена участвовать в накачке градуса ядерной риторики, Москва привержена принципу недопустимости ядерной войны.