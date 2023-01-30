Стали известны подробности о состоянии Николая Дроздова, сломавшего ребра

Николай Дроздов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный телеведущий и ученый-зоолог Николай Дроздов после перелома ребер в течение ближайшей недели будет оставаться в больнице, дата выписки пока не озвучена, но он чувствует себя нормально, сообщил РИА Новости друг Дроздова композитор Дмитрий Дунаев.

Напомним, Николай Дроздов был госпитализирован из-за перелома ребер, полученного примерно неделю назад. В настоящее время 85-летний пациент находится в обычной палате.

"Состояние нормальное, все хорошо", - уточнил Дунаев.

При этом о том, что ведущий программы "В мире животных" уже около двух недель находится в больнице с переломом ребер, его близкие предпочитали молчать: мол, Николай Николаевич никогда не жаловался и в 85 не планировал начинать. В МГУ, например, где профессор читает лекции на географическом факультете, отсутствие Дроздова студентам объяснили длительной командировкой, об этом писал сайт KP.RU.