Борис Джонсон испугался ракетного удара по Британии после шутки Путина

Владимир Путин Фото: REUTERS

Бывший премьер Британии Борис Джонсон рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся перед началом спецоперации. Слова британского политика приводит издание Sky News.

Российский лидер в какой-то момент пошутил, но Джонсон не понял юмора и всерьез испугался за безопасность Великобритании, полагая, что ему угрожают ракетным ударом.

"Он как бы пригрозил мне в какой-то момент и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту", или что-то в этом роде", - утверждает бывшей глава британского правительства.

Такая трактовка шутки Владимира Путина тем более видится странной на фоне неоднократных заявлений президента РФ о недопустимости применения ядерного оружия и прямого столкновения России и НАТО.

Так, в декабре Владимир Путин напомнил, что ядерное оружие в России - самое продвинутое. По его словам, власти РФ "отдают в себе отчет", что это такое, и не собираются им "размахивать".

"Мы с ума не сошли, мы отдаем в себе отчет что такое ядерное оружие, - заявил глава государства. - Но мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру".

В ноябре российский лидер подчеркнул, что столкновения России и НАТО следует избегать, так как это грозит миру глобальной катастрофой.

"В любом случае введение каких-то войск в прямое соприкосновение, в прямое столкновение с российской армией – это очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе, - аргументировал Владимир Путин. - Надеюсь, что у тех, кто говорит об этом, хватит ума-разума, чтобы подобных опасных шагов не предпринимать".