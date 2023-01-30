В Китае назвали США инициатором украинского кризиса и призвали прекратить поставки вооружений Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что если американская сторона на самом деле заботятся об украинском народе, то Вашингтону необходимо прекратить поставки вооружения.

- США - главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса, они поставляют тяжелое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт, - указала дипломат во время своего выступления на брифинге.

Нин также призвала Штаты "прекратить наживаться" на украинском конфликте и "ответственно способствовать деэскалации" ситуации.

Накануне заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в условиях, когда Соединённые Штаты решили поставить украинской стороне танки, разговаривать бессмысленно не только с Киевом, но и с его "кукловодами". Дипломат акцентировал внимание на том, что позиция российской хорошо известна - Москва готова изучать любые серьезные инициативы по урегулированию украинского кризиса.