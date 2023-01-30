Губернатор Василий Орлов: Жители Амурской области получили по льготным ипотечным программам более 35,5 миллиардов рублей

Льготными ипотечными программами воспользовались 9 тысяч семей Приамурья. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Около девяти тысяч семей в Амурской области воспользовались льготной ипотекой за все время действия государственных программ. На покупку собственного жилья по ним амурчане получили более 35,5 миллиардов рублей, сообщил глава региона Василий Орлов.

«Льготные ипотеки стабильно пользуются популярностью в Амурской области. Всего по государственным ипотечным программам со льготной ставкой жители области получили больше 35,5 миллиарда рублей. Из них 18 миллиардов – только за прошлый год, что на 85% больше, чем в 2021 году», - отметил Василий Орлов.

В прошлом году правительство России продлило действие самых популярных в регионе программ. Дальневосточная ипотека будет действовать до конца 2030 года, семейную ипотеку можно будет взять до 1 июля 2024 года, воспользоваться льготной ипотекой под 8% можно будет до 1 июня 2024 года, сельскую ипотеку продлили бессрочно.

«С одной стороны, в среднесрочной перспективе это поможет поддерживать строительную отрасль за счет стабильного спроса со стороны населения, а с другой – позволит большему числу людей обзавестись жильем», - подчеркнул Василий Орлов.

По данным амурского министерства экономического развития и внешних связей, наибольшей популярностью у жителей региона пользуется дальневосточная ипотека. Уже три года она в лидерах среди ипотечных госпрограмм: в прошлом году на нее пришлось 75% от общего объема выданных льготных кредитов. На втором месте - льготная ипотека с госучастием. В 2022 году ее оформили 620 амурчан на сумму 2,6 миллиарда рублей. По сравнению с 2021 годом в прошлом году выдали в два раза больше семейных ипотек. Собственниками жилья стали 282 семьи. В рамках программы сельской ипотеки свое жилье приобрели 116 семей.