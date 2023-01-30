Рябков заявил, что ситуация в сфере безопасности оказалась в заложниках антироссийской линии США

Сергей Рябков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соединенные Штаты на протяжении последних лет ужесточали антироссийскую линию, заводя в тупик отношения с Москвой, а в заложниках оказалась вся ситуация в сфере безопасности. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков в беседе с РИА Новости.

"Вся ситуация в сфере безопасности, включая контроль над вооружениями, оказалась в заложниках у линии США на нанесение России стратегического поражения", - подчеркнул Рябков.

По его словам, Москва будет противостоять этому "самым решительным образом", используя все имеющиеся способы и средства.

Как ранее писал сайт KP.RU, в том же интервью Сергей Рябков сообщил, что Соединенные Штаты "самым грубым и циничным образом" нарушают преамбулу Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), занимаясь фронтально-агрессивным сдерживанием России.

Напомним, зампостпреда РФ при Организации объединенных наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что Соединенные Штаты недвусмысленно дали понять, что их целью является нанесение стратегического поражения Российской Федерации. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Запад ведет гибридную войну против России.