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НовостиПолитика30 января 2023 9:05

Welt: канцлер Германии Шольц вышел из себя после вопроса о поставках Украине истребителей

Ранее глава партии СДПГ Заскии Эксен не исключила поставки Киеву боевых самолетов
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Олаф Шольц

Олаф Шольц

Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Латинскую Америку ответил журналистам по теме Украины, пишет издание Welt.

Поводом стал вопрос представителей СМИ, которые попросили политика прокомментировать заявление главы партии СДПГ Заскии Эксен, сделанное ранее: она не исключила поставки ВСУ боевых самолетов.

"В таких важных вещах, как вооружение, речь должна идти о фактах… Этим все сказано", - сказал Шольц.

Политик также добавил, что вместо поддержки Украины на первый план выдвигаются внутриполитические мотивы.

Также в публикации отмечается, что после активных дебатов о поставках танков, канцлер теперь хочет любыми способами избежать последующей дискуссии об истребителях.

Ранее сайт KP.RU писал, что Германия поставит Украине бывшие в употреблении танки и списанные БМП.

Также ранее стало известно, что Германия поставит Украине зимнее снаряжение на 11 млн евро. Уточнялось, что в пакет входят зимняя одежда, обогреваемые палатки, электрогенераторы и продовольствие.