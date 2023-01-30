Растет интерес властей к развитию городской среды

Благодаря активной работе с профессиональными урбанистами повышается уровень компетенций руководителей профильных ведомств в сфере городского планирования Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Антон Финогенов, директор по развитию городской среды ДОМ.РФ, выступая на пленарной сессии Форума имени А.А. Высоковского в Москве, напомнил, что сейчас по инициативе президента разрабатываются мастер-планы для 22 дальневосточных городов. ДОМ.РФ по поручению правительства РФ уже подготовил и продолжает разработку мастер-планов в разных федеральных округах, в том числе в Дальневосточном.

«Работая над стратегическими документами градостроительного планирования в последние 1,5 года, мы отмечаем нарастающий интерес к тематике городского развития в практике государственного управления. Речь идёт о значимых изменениях в отношении региональных и муниципальных управленцев к проектированию и стратегированию. Губернаторы и мэры стали гораздо детальнее разбираться в разрабатываемых проектах долгосрочного развития. Многие из них теперь лично презентуют проекты членам правительства РФ», – отметил Антон Финогенов, добавив, что такая вовлеченность повышает качество и, главное, выполнимость документов развития.

Эксперт также считает, что пространственное планирование в субъектах РФ теперь чаще синхронизируется с государственными инфраструктурными инвестициями и является реальным инструментом привлечения средств в регион.

«Яркий пример – город Таганрог, где консолидация Советом Федерации усилий ДОМ.РФ и других институтов развития, позволила за 2 года достичь масштабных средовых и инфраструктурных улучшений, беспрецедентных за последние 35 лет. Профессионалы, создающие документы планирования, способны грамотно обосновать запрашиваемое финансирование. Это позволяет крупным девелоперам, в том числе столичным, выходить на региональные рынки, привнося новые урбанистические практики. Удачный пример такой работы – программа реновации в Магадане, где ДОМ.РФ участвует в реализации проекта «Гороховое поле», – резюмировал Антон Финогенов.