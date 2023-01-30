В России расширили программу льготной ипотеки для IT-специалистов

Михаил Мишустин Фото: REUTERS

Правительство России расширило возможности получения ипотечного кредита по льготной программе для IT-специалистов, а также смягчило требования по зарплате, об этом сегодня, 30 января, в ходе совещания рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Подписано правительственное постановление, согласно которому жилищные кредиты по этой программе станут доступны работникам всех аккредитованных компаний в возрасте от 18 до 50 лет. Смягчается требование по зарплате, при этом будет учитываться доход не только с основного места работы, но и по совместительству", - рассказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Ранее сайт KP.RU писал, что Минцифры России закроет подачу заявлений на отсрочку от мобилизации IT-специалистов.

Также ранее стало известно, что прием заявок на отсрочку от весеннего призыва в армию для IT-специалистов стартует 23 января 2023 года. При этом изменились правила подачи заявок. Теперь данные о себе может заполнить сам сотрудник. Заявление нужно направить с 23 января по 6 февраля текущего года через “Госуслуги”. Если сотрудник компании не имеет личного кабинета в сервисе, организация может самостоятельно внести его в перечень.