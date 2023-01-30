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НовостиВ мире30 января 2023 9:19

В МИД Китая заявили, что Пекин защитит свои компании от необоснованных санкций США

США постоянно выдвигают необоснованные обвинения в адрес Китая, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин
Владимир РОМАНЕНКО
США постоянно выдвигают необоснованные обвинения в адрес Китая, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин

США постоянно выдвигают необоснованные обвинения в адрес Китая, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин

Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что КНР будет защищать свои компании в случае введения санкций США против них из-за спецоперации России в Украине. Об этом она сказала в ходе брифинга, прокомментировав сообщения о санкциях Вашингтона за нарушение контрмер против России.

"США постоянно выдвигают необоснованные обвинения в адрес Китая. Мы не приемлем подобных нападок, которые не оперируют фактами, и не будем спокойно наблюдать за тем, как Вашингтон без каких-либо рациональных оснований ущемляет законные интересы китайских предприятий", - сказала она.

Мао Нин также выразила мнение, что Штаты выступают виновником в эскалации конфликта в Украине из-за поставок вооружений. Она считает, что если бы не США, столкновение бы уже закончилось.

Напомним, Вашингтон призывал Пекин не поддерживать специальную военную операцию России в Украине и намерен принимать меры против компаний, в том числе в Китае, нарушающих американский режим санкционных ограничений в отношении Москвы. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

При этом Кирби не стал комментировать возможное применение мер в отношении китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, не соблюдают американские санкции в отношении Москвы.