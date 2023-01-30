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НовостиАвто30 января 2023 9:33

АвтоВАЗ подтвердил "небольшой дефицит" лакокрасочных изделий

Решить его планируют в ближайшее время
Елена АКИМОВА
АвтоВАЗ подтвердил "небольшой дефицит" лакокрасочных изделий

АвтоВАЗ подтвердил "небольшой дефицит" лакокрасочных изделий

Фото: Александр ГЛУЗ

Автопроизводство в России может столкнуться с дефицитом лакокрасочных материалов. Как сообщают СМИ, АвтоВАЗ уже испытывает сложности и в связи с этим машины Lada пока можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цвете. Другие цвета появятся не раньше марта.

В пресс-службе компании отреагировали на эти новости. Представители АвтоВАЗа подтвердили, что имеется «небольшой дефицит отдельных оттенков лакокрасочных материалов». Но проблема сейчас решается и есть надежда, что она будет устранена в ближайшее время.

- Разрешить ситуацию планируется в ближайшее время при поддержке профильного министерства, — добавили в пресс-службе, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Ранее, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что в настоящий момент в Росси дефицит автомобилей феерический. Люди вынуждены покупать все, что имеется. Повысился спрос на китайские машины. Параллельный импорт в этой сфере пока не работает.