Глава МИД Турции допустил раздельное рассмотрение заявок Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что Швеция и Финляндия должны учесть "озабоченности" Анкары Фото: REUTERS

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара может принять решение о раздельном рассмотрении заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Об этом он сказал на пресс-конференции в Анкаре.

"Мы не против расширения НАТО. И против Финляндии или Швеции с нашей стороны принципиальных возражений нет, но им надо учесть наши озабоченности. Да, мы думаем над вариантом рассмотрения их заявок отдельно", - приводит слова министра телеканал Habertuk.

По словам Чавушоглу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может быть категоричен в плане ответа на просьбу Швеции о ратификации заявки. Чавушоглу отметил, что решение на официальном уровне о разделении заявок пока нет. По его словам, после прецедента в Швеции справедливо будет разделить страны на "проблемные и менее проблемные".

"Но наша цель - не размежевать эти государства. Наша позиция основана на объективной оценке того, как удовлетворяются наши запросы и озабоченности", - пояснил министр.

Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью заявил, что новый ответ Анкары может шокировать Швецию. Глава Турции подчеркнул, что будет удивлена, когда мы дадим отличающийся ответ по Финляндии.