МИД России осуждает атаку беспилотников на военный объект в Иране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МИД России заявили, что Москва осуждает атаку беспилотников на военный объект в Иране. В ведомстве уточнили, что это может иметь непредсказуемые последствия.

- Решительно осуждаем любые провокации, потенциально способные спровоцировать неконтролируемую эскалацию напряженности в и так далеко не спокойном регионе. Подобные действия могут иметь непредсказуемые последствия для мира и стабильности на Ближнем Востоке, - говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства в официальном комментарии Марии Захаровой.

Напомним, ночью 28 января агентство IRNA сообщало о взрыве в городе Исфахан в центральной части Ирана. Он произошел на складе с боеприпасами одного из предприятий Минобороны страны.

Позже в посольстве РФ в Иране сообщили, что россияне не пострадали в результате взрывов в Исфахане при атаке на завод. А телеканал Al Hadath узнал, что Израиль не причастен к атаке беспилотников на военный завод в иранском городе Исфахан.