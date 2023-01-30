Путин продлил срок госслужбы своему представителю по экологии и транспорту Иванову

Сергей Иванов Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока службы спецпредставителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из текста распоряжения, чиновник сохранит должность до 31 января 2024 года.

Напомним, Сергею Иванову 31 января 2023 года исполнится 70 лет. Он занимает должность спецпредставителя Владимира Путина уже более пяти лет – с августа 2016 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, Сергей Иванов в 2022 году потратил на благотворительность 3 млн рублей. Поддерживать значимые проекты он начал давно, когда еще возглавлял администрацию президента.

Больше всего получили (600 тысяч рублей) социально значимые проекты на Командорский островах. Там живет меньше тысячи человек, но зато работает уникальный природный заповедник. Иванов прилетал туда и с тех пор решил поддерживать Командоры.