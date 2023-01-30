Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе и длинных выходных в феврале Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россиян в феврале 2023 года ожидают короткая рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества, об этом сообщил Роструд в своем Telegram-канале сегодня, 30 января.

"... 23 февраля... выпадает на четверг и станет выхoдным днем. Перенос выходного дня с воcкресенья 1 января на пятницу 24 февраля позволит россиянам при пятидневной трудовой неделе отдыхать с 23 по 26 феврaля", - уточняется в сообщении ведомства.

Также в Роструде добавили, что рабочий день 22 февраля будет сокращен на час, поскольку эта дата предпраздничная. В ведомстве также отметили, что при шестидневной рабочей неделе суббота -25 февраля - будет рабочим днем.

Ранее сайт KP.RU писал, что а 2023 году День защитника Отечества приходится на четверг, а на последующую пятницу - 24 февраля - будет перенесен один из январских праздничных выходных.

Также ранее сообщалось, как россияне будут отдыхать на 8 Марта в 2023 году. Этот праздник появился в борьбе женщин за эмансипацию и право избирательного голоса. Первыми с подобными требованиями вышли женщины Нью-Йорка в 1908 году.