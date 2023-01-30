Кремль осудил атаку беспилотников на объекты Минобороны Ирана Фото: REUTERS

Кремль осуждает любые действия, подобные атаке беспилотных летательных аппаратов в Иране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наши службы анализируют информацию с тем, чтобы получить более-менее полную картину произошедшего. В любом случае можно только осудить любые подобные действия, которые направлены против суверенного государства», – сказал он в ходе брифинга.

Напомним, 28 января 2023 агентство IRNA сообщило, что в городе Исфахан в центральной части Ирана произошел сильный взрыв. Как отмечалось, взрыв был на складе с боеприпасами одного из предприятий Минобороны исламской республики.

Администрациия Исфахана уточнила, что пострадавших в результате взрыва нет. Позже в Минобороны Ирана отметили, что взрыв произошел в результате неудачной атаки беспилотников.

Между тем сообщается о причастности к атаке беспилотников в Иране авиации США.