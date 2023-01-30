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НовостиПолитика30 января 2023 10:03

Кремль осудил атаку беспилотников на объекты Минобороны Ирана

Российские спецслужбы анализируют информацию чтобы иметь картину произошедшего, отметил Песков
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Кремль осудил атаку беспилотников на объекты Минобороны Ирана

Кремль осудил атаку беспилотников на объекты Минобороны Ирана

Фото: REUTERS

Кремль осуждает любые действия, подобные атаке беспилотных летательных аппаратов в Иране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наши службы анализируют информацию с тем, чтобы получить более-менее полную картину произошедшего. В любом случае можно только осудить любые подобные действия, которые направлены против суверенного государства», – сказал он в ходе брифинга.

Напомним, 28 января 2023 агентство IRNA сообщило, что в городе Исфахан в центральной части Ирана произошел сильный взрыв. Как отмечалось, взрыв был на складе с боеприпасами одного из предприятий Минобороны исламской республики.

Администрациия Исфахана уточнила, что пострадавших в результате взрыва нет. Позже в Минобороны Ирана отметили, что взрыв произошел в результате неудачной атаки беспилотников.

Между тем сообщается о причастности к атаке беспилотников в Иране авиации США.