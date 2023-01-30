Песков заявил, что диалог Путина с Макроном продолжится при необходимости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Диалог президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона может продолжиться, если в этом будет необходимость, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Отдельный диалог есть у президента Путина с президентом Макроном. При необходимости он будет продолжаться», – сказал пресс-секретарь российского лидера журналистам.

Как отметил Песков, в настоящее время успехами в отношениях с французской стороной похвастаться нельзя, так же, как и в отношениях с другими странами Евросоюза.

Напомним, в начале января этого года Песков сообщил, что Путин и французский лидер поддерживают контакты, но в настоящий момент в их диалоге имеется пауза.

Как писал сайт KP.RU, Макрон считает, что Франции необходимо поддерживать диалог с президентом России, несмотря на поддержку Украины. При этом он высказал недовольство, что в последнее время переговоров с Путиным не было.