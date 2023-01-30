В России впервые с 1 августа 2022 года зарегистрировали менее 40 смертей из-за коронавируса за сутки Фото: REUTERS

Число умерших из-за последствий коронавируса в России увеличилось за сутки на 38 против 40 днем ранее - до 395 022, об этом сегодня, 30 января, сообщили журналистам в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Ранее сайт KP.RU изучил, откуда появился штамм короновируса “Кракен”, насколько он заразен и опасен, каковы его симптомы и как от него будут лечить.

Также ранее российский врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал особенности ковида “кракен” и рассказал о его опасности. По его словам, “кракен” - более заразный, чем его предшественники, он способен заражать людей в два раза быстрее, чем штамм омикрон.

Отметим, что на сегодняшний день вакцинация от коронавируса - самый действенный способ защитить себя и других от заболевания. Прививочная кампания идет по всей стране, в регионах пункты вакцинации работают в медучреждениях, торговых центрах. Развернуты также мобильные пункты, которые приезжают в самые отдаленные точки.