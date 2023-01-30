Поставки смартфонов в Китае упали в 2022 году до минимума за десятилетие

В 2022 году в Китае зафиксирован самый низкий объем поставок смартфонов за десятилетие Фото: REUTERS

В 2022 году суммарный объем поставок смартфонов в Китае составил 285,8 млн единиц, что на 13,2% ниже, чем годом ранее. Это минимальный показатель за 10 лет, говорится в исследовании компании IDC.

Подобная тенденция объясняется падением спроса на фоне замедления экономического роста и жесткими антиковидными мерами.

Среди компаний лидером по поставкам смартфонов в Китае стала Vivo, несмотря на падение продаж на четверть (-25,1%). Снижение отмечается у большинства других крупнейших производителей, в том числе Apple (-4,4%), Xiaomi (-23,7%) и OPPO (-28,2%). А вот бренд Honor, наоборот, отчитался о росте поставок на 34,4%, став единственным из топ-5 компаний по выпуску смартфонов, которому удалось избежать снижения.

Как ранее писал сайт KP.RU, по мировым поставкам смартфонов в 2022 году лидирует компания Samsung (260,9 млн единиц). Второе место досталось производителю "айфонов" – компании Apple (226,4 млн), третью позицию заняла компания Xiaomi (153,1 млн).

Напомним, по итогам 2022 года Россия вернулась в десятку сильнейших экономик мира. Исследование проводил Международный Валютный Фонд. Если в 2021 году Россия занимала 11-е место в аналогичном рейтинге, то в 2022-м перебралась на 9-е место.