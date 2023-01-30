"Они быстро побегут просить переговоров": Аналитик спрогнозировал генеральное сражение на Украине

Аналитик спрогнозировал генеральное сражение на Украине Фото: Александр КОЦ

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов спрогнозировал генеральное сражение на Украине.

По его мнению, вероятнее всего, оно произойдет ранней весной 2023 года, в крайнем случае - в середине апреля.

- Я думаю, что это весна, когда решится судьба этого военного противостояния. Крайний срок - середина апреля, не позднее. Может всё начаться раньше. ... речь идёт о генеральном сражении, наступательном или контрнаступательном. После анонсированной весенней попытки контрнаступления...им просто будет не на что надеяться, и они быстро побегут просить переговоров, - поделился военный эксперт своим предположением в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

В начале января 2023 года директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин выражал мнение, что скоро силы ВСУ иссякнут и "через два месяца им (украинским бойцам) нечем будет сражаться, и некому".