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НовостиПолитика30 января 2023 10:23

"Они быстро побегут просить переговоров": Аналитик спрогнозировал генеральное сражение на Украине

Аналитик Прохватилов допустил, что генеральное сражение на Украине состоится до середины апреля 2023 года
София ГОНЧАРОВА
Аналитик спрогнозировал генеральное сражение на Украине

Аналитик спрогнозировал генеральное сражение на Украине

Фото: Александр КОЦ

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов спрогнозировал генеральное сражение на Украине.

По его мнению, вероятнее всего, оно произойдет ранней весной 2023 года, в крайнем случае - в середине апреля.

- Я думаю, что это весна, когда решится судьба этого военного противостояния. Крайний срок - середина апреля, не позднее. Может всё начаться раньше. ... речь идёт о генеральном сражении, наступательном или контрнаступательном. После анонсированной весенней попытки контрнаступления...им просто будет не на что надеяться, и они быстро побегут просить переговоров, - поделился военный эксперт своим предположением в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

В начале января 2023 года директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин выражал мнение, что скоро силы ВСУ иссякнут и "через два месяца им (украинским бойцам) нечем будет сражаться, и некому".