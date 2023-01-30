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НовостиПолитика30 января 2023 10:35

Медведев прочитал отрывок из письма Тютчева, рассуждая об успехах России

Видео показали на “Первом канале” в рамках проекта "Слово классика"
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прочитал отрывок из письма русского поэта Федора Тютчева, где он размышляет об истинных причинах успехов России и ее завоеваниях, видео было показано на "Первом канале" в рамках проекта "Слово классика".

Речь идет о послании, адресованном редактору "Всеобщей газеты" Густаву Кольбу.

"... Как только мы признаем это… все объясняется. Становится понятным истинное основание изумивших мир стремительных успехов и необычайного расширения России… просто состоялось необъятное воссоединение", - прочитал Медведев письмо, датированное 1844-м годом.

Ранее Дмитрий Медведев назвал украинского лидера Владимира Зеленского “галлюцинирующим существом в зеленой майке”. Политик отметил, что без денег и оружия Зеленский со своей камарильей не просуществуют и дня.

Как писал ранее сайт KP.RU, 24 января 2023 года Дмитрий Медведев назвал способ сдвинуть назад стрелку "Часов Судного дня". Политик дал ироничный совет Шольцу и Байдену.