Психолог Богатова назвала нарушение сна и медлительность признаками истощения нервной системы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В современном мире, где обилие информации и бешенный ритм жизни, человеку особенно сложно совладать с эмоциями. Нервная система быстро истощается и это путь с срывам.

Психолог Елена Богатова назвала симптомы, которые говорят об истощении нервной системы.

Это чрезмерная восприимчивость к чужой критике, все «валится из рук», появляются навязчивые мысли и страхи.

Нарушение ночного сна, тяжелые утренние подъемы, постоянное чувство усталости – все это как раз сигналит о серьезных проблемах.

- Ночью человек не может заснуть, но днем хочет спать. Это признак того, что при напряжении нервной системы у вас нет возможности восстановиться ночью, соответственно, организм пытается восстановить силы днем, — пояснила специалист «Спорт-экспрессу».

При запущенной ситуации появляются не только навязчивые страхи, но и физические недуги. Тело отвечает скачками артериального давления, учащается сердцебиение, появляются головные боли и проблемы со зрением.

Выход их ситуации есть и чем раньше заметить проблему, тем лучше. Кому-то достаточно просто отоспаться. Иногда лекарством станет смена деятельности или места положения.

- В сложных ситуация нужно правильно организовать отдых и нормализовать график работы, чтобы была профилактика срывов, - заключила врач.