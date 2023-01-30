Число погибших при теракте в мечети Пешавара возросло до 25 человек

По меньшей мере 120 пострадали из-за атаки террориста-смертника, пишут медиа Пакистана Фото: REUTERS

В результате террористического акта в мечете Пешавара в Пакистане погибло 25 человек. При этом число пострадавших возросло до 120. Об этом сообщает местное издание Geo News со ссылкой на правоохранительные органы.

"Двадцать пять человек погибли, и по меньшей мере 120 пострадали из-за атаки смертника", - говорится в сообщении телеканала. Прежде сообщалось о 17 погибших и 90 пострадавших. Раненых доставили в больницу Леди Ридинг в Пешаваре. Больница обратилась к горожанам с призывом сдать кровь для пострадавших.

Теракт в мечети произошел в понедельник, 30 января 2023 года около 13:40 (11:40 по Москве) во время чтения молитвы. Очевидцы рассказывают, что в здании находилось около 120 человек, большинство собравшихся были представителями полиции, армии и подразделений саперов. Взрыв произошел по вине террориста-смертника. В результате детонации часть мечети обрушилась. Есть свидетельства обрушения крыши здания.

Напомним, в марте 2019 года, на юге Пакистана, в Панджгурском районе провинции Белуджистан неизвестные взорвали бомбу на рынке. По меньшей мере два человека погибли, семеро получили ранения. Инцидент произошел на рынке Чаткан. Взрывная волна также повредила несколько стоящих рядом с мотоциклом автомобилей. Службы безопасности оцепили место происшествия. Спасатели доставили пострадавших в больницу.