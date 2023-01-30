Главный экономист компании BP спрогнозировал отказ он нефти и газа из-за конфликта на Украине Фото: REUTERS

Конфликт на Украине может ускорить отказ от нефти и газа по всему миру, так как страны будут отдавать предпочтение возобновляемым источникам энергии ввиду их большей надежности при поставках и для сокращения выбросов углекислого газа, считает главный экономист компании BP Спенсер Дейл.

Как следует из отчета аналитика, с которым ознакомился Bloomberg, «повышенное внимание к энергетической безопасности потенциально может ускорить энергетический переход, поскольку страны стремятся расширить доступ к энергии собственного производства, большая часть которой будет поступать из возобновляемых источников и за счет другого неископаемого топлива».

По мнению экономистов BP, меры по снижению выбросов углекислового газа предполагают три сценария, в каждом из которых заложено снижение спроса на нефть и газ по мере развития возобновляемых источников энергии и электротранспорта. Согласно всем трем сценариям, основными поставщиками нефти к 2050 году будут страны ОПЕК, поскольку к этому времени доля организации в поставках черного золота будет от 45% до 65%. Позиции участников этой организации будут крепкими, так у них более низкие затраты на добычу, чем у США, отмечается в отчете.