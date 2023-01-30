Американский генерал назвал четыре сильнейшие армии мира

Британия не входит даже в топ-6 стран с сильнейшими армиями, уверен американский генерал Фото: Михаил ФРОЛОВ

Генерал из Соединенных Штатов в частной беседе заявил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, что британская армия не входит в число боевых сил высшего уровня. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По оценке американского высокопоставленного офицера, существуют только четыре сильнейшие армии, которые обладают боевой силой высшего уровня: США, России, Китая и Франции.

Чуть ниже он оценил возможности немецких и итальянских боевых сил. Генерал честно признал, что британскую армию едва ли можно поставить в один ряд даже с ними.

"У вас нет первого уровня. Это едва ли второй уровень", - заявил офицер.

Как ранее писал сайт KP.RU, военный обозреватель Макс Хастингс заявил, что армия Великобритании переживает упадок на фоне огромной военной поддержки Вооруженных силам Украины (ВСУ).

По его словам, из-за снабжения украинской армии военная сфера самого королевства находится в кризисе. По его словам, не спасает положение даже помощь правительства в размере 24 миллиардов фунтов стерлингов.

Хастингс сообщил, что сокращение личного состава британской армии с 82 до 73 тысяч человек должно было компенсироваться за счет 30 тысяч резервистов, однако их набор "оказался ужасен".

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