Финляндия связалась с Турцией после слов Эрдогана о разделении заявок по членству в НАТО

Глава Финляндия Ниинистё пояснил, что власти связались c канцелярией турецкого лидера через министра иностранных дел Хаависто Фото: REUTERS

Финляндия связалась с Турцией после заявлений президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

"Да, немедленно (связались). Собственно, на данный момент больше нечего сказать, но я думаю, что заявления будут в будущем", - ответил Ниинистё на вопрос журналистов газеты Helsingin sanomat.

Глава Финляндия пояснил, что власти связались c канцелярией турецкого лидера через министра иностранных дел Пекку Хаависто.

Ниинистё отметил, что Финляндия не отказывается от позиции по совместному вступлению в НАТО со Швецией.

Напомним, сегодня, 30 января 2023 года, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара может принять решение о раздельном рассмотрении заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

Чавушоглу отметил, что решение на официальном уровне о разделении заявок пока нет. По его словам, после прецедента в Швеции справедливо будет разделить страны на "проблемные и менее проблемные".

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