Песков считает, что поставки Украине западных вооружений не повлияют на ход спецоперации Фото: REUTERS

Поставки Западом вооружений Украине не смогут изменить ход российской военной спецоперации, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Украина требует все новые и новые вооружения, Запад поощряет эти требования. Ситуация достаточно тупиковая, потому что это приводит к существенной эскалации. Страны НАТО все больше и больше напрямую вовлекаются в этот конфликт. Потенциально изменить ход событий это неспособно и не изменит», – заявил он в ходе брифинга.

Напомним, накануне заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Мельник обратился к Германии с призывом передать Киеву хотя бы одну подводную лодку. Дипломат высказал мнение, что это поможет выгнать российский флот из Черного моря.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ направит Вооруженным силам Украины танки Leopard из запасов Бундесвера. Кроме того, Берлин разрешит союзникам реэкспорт этих машин на Украину.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Футуролог рассказал, чего ждать России в 2023 году (подробнее)