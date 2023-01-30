В Иране проверяют косвенную причастность Киева к атаке беспилотников Фото: REUTERS

МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране Евгения Кравченко в связи с заявлением советника украинского лидера Михаила Подоляка о косвенной причастности Киева к атаке беспилотников на объекты минобороны в городе Исфахан. Об этом сообщает Tasnim.

До этого Подоляк в своем Twitter дал понять, что атака дронов на объект военного ведомства Ирана могут иметь отношение к событиям на Украине. В частности, он написал, что "Украина вас предупредила".

28 января агентство IRNA сообщало о взрыве в городе Исфахан в центральной части Ирана. Он произошел на складе с боеприпасами одного из предприятий Минобороны страны.

Позже в посольстве РФ в Иране заявили, что граждане РФ не пострадали в результате взрывов в Исфахане при атаке на завод. Также телеканал Al Hadath сообщал, что Израиль не причастен к атаке беспилотников.

Затем 30 января в МИД России заявили, что Москва осуждает атаку дронов на военный объект в Иране. В ведомстве уточнили, что это может иметь непредсказуемые последствия.

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