Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за отказ разговаривать с Путиным

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Пользователи Twitter обратили внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который заявил в интервью телеканалу Sky News, что ему “неинтересно разговаривать” с российским лидером Владимиром Путиным.

"Это значит, что у НАТО отсутствует интерес к миру", - выразил свое мнение один из комментаторов.

"Он думает, что ему позволено принимать решения, но единственный, который может решать от имени Украины - это Байден", - написал еще один пользователь.

"Может пора прекратить давать ему денег, тогда он заговорит совсем по-другому", - добавил третий.

Ранее обозреватель сайта KP.RU объяснил, почему Зеленский отказывается от диалога с Путиным.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 января 2023 года публикует сайт KP.RU.

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