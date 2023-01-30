Лавров ответил на заявление США о том, что с Россией иметь дело нельзя

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Соединенные Штаты направляют послания о том, что с Россией иметь дело нельзя, не только Пакистану, но и всем другим странам. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 30 января 2023 года.

"США всем буквально, публично заявляют, что с Россией иметь дело нельзя. Не осталось ни одной страны, кому США не посылали бы такие послания, - уточнил Лавров. - Но подавляющее большинство стран, включая наших друзей в Пакистане, руководствуются в первую очередь своими законными интересами".

Дипломат также выразил уверенность, что именно Соединенные Штаты используют незаконные методы по отношению к другим государствам, о чем свидетельствует, в частности, заявление американского замгоссекретаря Виктории Нуланд.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что Нуланд призналась в радости по поводу превращения "Северных потоков" в "груду металла", которую испытывает не только она, ни ее коллеги из числа американских политиков и чиновников.

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