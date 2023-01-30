Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика30 января 2023 11:09

Лавров ответил на заявление США о том, что с Россией иметь дело нельзя

Лавров заявил, что США всем передают послания о недопустимости дел с Россией
Роман КИЛЬМЯШКИН
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты направляют послания о том, что с Россией иметь дело нельзя, не только Пакистану, но и всем другим странам. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 30 января 2023 года.

"США всем буквально, публично заявляют, что с Россией иметь дело нельзя. Не осталось ни одной страны, кому США не посылали бы такие послания, - уточнил Лавров. - Но подавляющее большинство стран, включая наших друзей в Пакистане, руководствуются в первую очередь своими законными интересами".

Дипломат также выразил уверенность, что именно Соединенные Штаты используют незаконные методы по отношению к другим государствам, о чем свидетельствует, в частности, заявление американского замгоссекретаря Виктории Нуланд.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что Нуланд призналась в радости по поводу превращения "Северных потоков" в "груду металла", которую испытывает не только она, ни ее коллеги из числа американских политиков и чиновников.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Футуролог рассказал, чего ждать России в 2023 году (подробнее)