Глава Кузбасса Сергей Цивилев: На горнолыжном курорте «Шерегеш» в этом сезоне зарегистрировано уже более миллиона посещений

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Более миллиона посещений зарегистрировано в этом сезоне на горнолыжном курорте «Шерегеш», сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. В 2022 году спортивно-туристический комплекс принял более двух миллионов туристов. Ожидается, что в этом году число гостей вырастет.

«Увеличение числа посещений - следствие регулярных улучшений условий отдыха, развития инфраструктуры нашего горнолыжного курорта, - рассказал губернатор Сергей Цивилев. - К каждому сезону мы открываем для гостей новые возможности. Так, в этом сезоне в секторе «Б» запустили первую трассу с вечерним освещением, благодаря чему кататься можно до 22 часов. В этом сезоне появился единый ски-пасс для всех туристов, а для кузбассовцев действует программа лояльности с кэшбеком. СТК «Шерегеш» признан лучшим горнолыжным курортом Сибири».

Только во время новогодних каникул на курорте «Шерегеш» отдохнули более 170 тысяч человек.