Курс евро растет по отношению к рублю Фото: REUTERS

Доллар и евро в понедельник, 30 января 2023 года, продолжили свое укрепление относительно российской валюты. Так европейская валюта поднялась до 76 рублей, что произошло впервые с 9 января текущего года, а американская - торговалась в районе 69,6 рубля. Это следует из данных торгов на Московской бирже.

Максимальный курс евро зафиксировали в 13:37 по московскому времени. Он составил 76,025 рубля. По данным на 14:00 стоимость европейской валюты немного снизилась, составив около 75,9 рубля. Курс доллара на пике достиг 69,64 рубля, но к 14:00 упал до 69,62 рубля.

Как ранее писал сайт KP.RU, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев спрогнозировал, каким будет курс доллара в январе 2023 года. По его словам, если оценивать текущую ситуацию, то курс рубля остается достаточно низким по отношению к доллару и евро в результате атаки на него спекулянтов.