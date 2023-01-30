МИД России упрекнул власти Финляндии в разрушении отношений двух стран из-за “военного психоза” Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двусторонние отношения России и Финляндии разрушены финским руководством, которое действует в русле западной антироссийской пропаганды и военного психоза, это не было выбором РФ, в текущей ситуации вызывает сомнение способность Финляндии к проведению самостоятельного, а не диктуемого другими курса в отношении России, заявили в МИД РФ.

"Россия последовательно выступала и… проводила линию на развитие… взаимовыгодного сотрудничества с Финляндией, основу которого всегда составляли прочные торгово-экономические отношения", - отмечается в опубликованных на сайте МИД подготовленных ответах к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова.

Также в ведомстве отметили, что наработанные в течение десятков лет двусторонние связи, способствовавшие повышению уровня жизни граждан, были "в одночасье разрушены властями Финляндии.

Ранее сайт KP.RU писал, что власти Финляндии поддерживают расширение санкций в отношении России, в частности полное отключение российских банков от системы SWIFT, об этом заявила глава правительства страны Санна Марин.