В Кузбассе открыли четыре сельских фельдшерско-акушерских пункта, построенных взамен устаревших

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Мариинском округе Кузбасса открылись четыре новых фельдшерско-акушерских пункта. Современные модульные ФАПы построили в селах Мальковка, Приметкино, Большой Антибес и поселке Первомайский по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». Качественной медицинской помощью обеспечили 1156 жителей округа.

«Все четыре современных медицинских пункта в Мариинском округе построены взамен устаревших сельских ФАПов. Сейчас первичное звено системы здравоохранения Кузбасса мы приводим к единому стандарту по оснащению. Все новые ФАПы, которые мы открываем в отдаленных сельских территориях, укомплектованы современным медоборудованием, чтобы человек мог пройти диспансеризацию, получить плановую или экстренную помощь рядом с домом», — рассказал губернатор Сергей Цивилев.

В прошлом году по нацпроекту «Здравоохранение» во всем Кузбассе открылись 73 модульных ФАПа и амбулатории. В этом году будут построены еще 42 пункта.