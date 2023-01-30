Песков заявил, что в Европе есть силы, обеспокоенные эскалацией конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во всех странах Европы есть определенные круги, которые встревожены степенью их вовлеченности в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Во всех европейских государствах есть определенные круги в обществе, которые выступают против действий, которые бы приводили к росту вовлеченности этих стран в конфликт вокруг Украины… такие силы есть во многих странах, они открыто об этом заявляют", - сказал Песков представителям СМИ, говоря о поставках Западом танков ВСУ.

Ранее стало известно, что Германия собирается передать Украине лишь самые старые танки Leopard 2. Немецкие СМИ уличили власти ФРГ в нежелании предоставлять ВСУ современные танки.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 января 2023 года публикует сайт KP.RU.