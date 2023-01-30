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НовостиПолитика30 января 2023 11:54

Аналитик Bloomberg Мишра указал на «военные фиаско» Запада при оценке спецоперации на Украине

Кроме того, он обратил внимание, что недавний опрос в Индии показал, что большинство респондентов обвиняют в конфликте на Украине НАТО или США
София ГОНЧАРОВА
Аналитик Bloomberg Мишра указал на «военные фиаско» Запада при оценке спецоперации на Украине

Аналитик Bloomberg Мишра указал на «военные фиаско» Запада при оценке спецоперации на Украине

Фото: Александр КОЦ

Аналитик издания Bloomberg Панкадж Мишра считает, что западные страны при оценке перспектив украинского конфликта должны вспомнить о своих "военных фиаско", которые опустошили целые регионы Азии, Ближнего Востока и Африки.

По его словам, правительства западных стран сейчас извлекают выгоду из широкого консенсуса среди аналитических центров и СМИ, что в конфликте на Украине "решающее значение для обеспечения территориальной целостности и будущего Украины как суверенного государства играет поражение России". При этом он считает важным помнить о послужном списке политических и медийных элит за последние годы.

- В Индии, предположительно являющейся союзником Запада, недавний опрос показал, что большинство респондентов обвиняют в конфликте на Украине НАТО или США, а не Россию, - акцентировал внимание обозреватель.

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