Аналитик Bloomberg Мишра указал на «военные фиаско» Запада при оценке спецоперации на Украине Фото: Александр КОЦ

Аналитик издания Bloomberg Панкадж Мишра считает, что западные страны при оценке перспектив украинского конфликта должны вспомнить о своих "военных фиаско", которые опустошили целые регионы Азии, Ближнего Востока и Африки.

По его словам, правительства западных стран сейчас извлекают выгоду из широкого консенсуса среди аналитических центров и СМИ, что в конфликте на Украине "решающее значение для обеспечения территориальной целостности и будущего Украины как суверенного государства играет поражение России". При этом он считает важным помнить о послужном списке политических и медийных элит за последние годы.

- В Индии, предположительно являющейся союзником Запада, недавний опрос показал, что большинство респондентов обвиняют в конфликте на Украине НАТО или США, а не Россию, - акцентировал внимание обозреватель.

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