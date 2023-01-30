Активисты в Москве встретили нового посла США Линн Трейси лозунгом "Америка – страна террорист"

Возле дипведомства у МИД РФ, куда представитель США Трейси прибыла 30 января 2023 года, студенты организовали митинг Фото: REUTERS

Новый посол США в Москве Линн Трейси прибыла в столицу, чтобы приступить к своим обязанностям. Возле дипведомства у МИД РФ, куда представитель США прибыла 30 января 2023 года, студенты организовали митинг. Об этом пишет РИА Новости с места событий.

Несколько десятков студентов собрались с плакатами "Зачем вы приехали?", "Война - бизнес США", "Тигры" и "Абрамсы" горят одинаково", "Америка - страна-террорист".

Уточняется, что в российском дипведомстве пройдет встреча с Трейси заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, которому американский дипломат отдаст копии верительных грамот. С этого момента дипломат США сможет де-факто приступить к своим обязанностям.

Напомним, 26 января 2023 года новый посол США в России Линн Трейси прилетела в Москву, сообщило американское посольство. Трейси сменила на посту американского посла в России Джона Салливана, который был вынужден спешно покинуть Москву "по семейным обстоятельствам". После отставки с должности посла дипломат завершил свою карьеру и ушел на заслуженный отдых.