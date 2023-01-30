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НовостиПолитика30 января 2023 12:03

Песков посоветовал не тратить время на просмотр фильма BBC о Путине

Пресс-секретарь президента РФ считает это пустым занятием, если в фильме будет говориться об «угроз» Путина Западу
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков посоветовал не тратить время на просмотр фильма BBC о Путине

Песков посоветовал не тратить время на просмотр фильма BBC о Путине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что не стоит тратить время на просмотр фильма телекомпании BBC «Путин против Запада», если он снят в контексте «угроз» со стороны президента России.

«Мы не можем реагировать на выход фильмов на BBC. Посмотрим, что там говорится. Вот мы отреагировали на тот эпизод, который сейчас активно обсуждается в Великобритании. Если остаток фильма будет в этом же ключе, то не советуем вам тратить время впустую», – заявил он в беседе с журналистами.

Как писал сайт KP.RU, ранее Песков заявил, что слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент России угрожал ему ракетами в телефонной беседе, являются ложью.

В аннотации к фильму «Путин против Запада» говорится о том, что в его основе «лежит история столкновений, рассказанная западными лидерами». Фильм охватывает период с 2014 года по сегодняшнее время и включает события на Украине.

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