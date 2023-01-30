В Евросоюзе назвали поставку танков Украине ответом на эскалацию со стороны России Фото: ru.wikipedia.org

Евросоюз считает, что поставки танков Вооруженным силам Украине не ведут к эскалации конфликта, а являются только ответом на эскалацию со стороны России, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Это не эскалация – это ответ на агрессию и эскалацию со стороны России, которая продолжается уже почти год. Мы предоставляем Украине средства для защиты, и будем продолжать эту поддержку столько, сколько будет нужно», – сказал он в ходе брифинга в Брюсселе.

В среду, 25 января, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти Германии направят Украине 14 танков Leopard 2. Кроме того, Берлин разрешит союзникам реэкспорт машин Leopard на Украину.

Между тем США решили направить Украине 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Об этом во время заявил президент Соедиенных Штатов Джо Байден.

Ранее глава украинского президентского офиса Андрей Ермак сообщил, что Киев получит 60 польских боевых танков PT-91 Twardy совместно с анонсированными ранее танками Leopard 2.