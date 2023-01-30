Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика30 января 2023 12:19

Глава комитета по обороне Британии Эллвуд призвал "столкнуться с Россией лицом к лицу"

Парламентарий считает, что для этого стране нужно увеличить численность армии
Роман КИЛЬМЯШКИН
Британский политик предложил "столкнуться с Россией лицом к лицу"

Британский политик предложил "столкнуться с Россией лицом к лицу"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд выступил с призывом "столкнуться с Россией лицом к лицу". Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Sky News.

"Нам необходимо встретиться с Россией лицом к лицу, а не оставлять Украине всю работу", - подчеркнул политик.

Эллвуд утверждает, что на этом фоне Лондону следует "перейти к военному положению" и увеличить численность армии, а также повысить расходы на оборону.

Как ранее писал сайт KP.RU, генерал из Соединенных Штатов в частной беседе заявил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, что британская армия не входит в число боевых сил высшего уровня.

Напомним, западные журналисты сообщили, что у четверти военнослужащих армии Великобритании зафиксирован опасный для жизни избыточный вес. По их данным, для борьбы с этой проблемой, уже с 2014 года более 850 военнослужащих должны были пропить курс лекарств для похудения, а 60 - сделали липосакцию.