Новый посол США в России Трейси пообещала содействовать поддержанию диалога Москвы и Вашингтона

Посол США в России Трейси на встрече с замглавы МИД РФ Рябковым Фото: пресс-служба посольства США в России

Посол Соединенных Штатов в России Линн будет уделать особое внимание поддержанию диалога между двумя странами, заявили в дипломатической миссии по итогам ее встречи с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

«Сегодня состоялась первая встреча посла США Линн Трейси в МИД РФ, где она встретилась с замминистра иностранных дел Рябковым. Посол Трейси уделяет особое внимание поддержанию диалога между столицами наших стран в период беспрецедентной напряженности, защите интересов задержанных в РФ граждан США и поддержке связей между американским и российским народами», – сказано в Telegram-канале посольства.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Линн Трейси прилетела в Москву. Она стала первой в истории женщиной в должности посла США в России.

Трейси сменила на посту американского посла в России Джона Салливана, который был вынужден спешно покинуть Москву по семейным обстоятельствам (после отставки с должности посла дипломат завершил свою карьеру и ушел на заслуженный отдых).