Запад обвинили в безрассудстве из-за желания победить Россию Фото: соцсети

Страны Запада становят все более безрассудными в своих попытках одержать победу над Россией, считает индийский журналист Панкадж Мишра.

В статье для Bloomberg обозреватель заявил, что желание Запада победить Россию «приобретает опасный и безрассудный поворот, особенно если вспомнить оглушительное фиаско, которыми заканчивались геополитические игры Запада в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке». По мнению Мишры, западным странам следует пересмотреть свою политику по украинскому конфликту и признать угрозу его эскалации, если члены НАТО будут втянуты в боевые действия.

Напомним, ранее британский полколвник Ричард Кемп предупредил, что президент Украины Владимир Зеленский столкнется с двумя большими проблемами, если Вооруженные силы России предпримут масштабное наступление. Как заявил офицер, Вооруженным силам Украины «придется защититься и в то же самое время организовать собственное продвижение».

Тем временем глава британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд выступил с призывом «столкнуться с Россией лицом к лицу».