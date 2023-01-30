Число жертв террориста-смертника в пакистанской мечети в Пешаваре возросло до 32 человек Фото: REUTERS

Сотрудники национальной безопасности Пакистана сообщили каналу Geo-TV, что число жертв террориста-смертника выросло до 32 человек, а количество пострадавших от взрыва в мечете города Пешавар на северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва достигло 147. Об этом в понедельник сообщил телеканал со ссылкой на сотрудников национальных органов безопасности.

По данным издания, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в ходе полуденной молитвы в мечети, где по уточненной информации могло находиться до 500 человек, в том числе сотрудники полиции и военнослужащие. Спасательные операции на месте трагедии продолжаются.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в Пакистане группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" ("Движение талибов Пакистана", ТТП).

Власти Пешавара объявили режим ЧС во всех медучреждениях, где оказывается помощь пострадавшим. Спасателям поручена оказывать экстренную помощь на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в результате террористического акта в мечете Пешавара в Пакистане погибло 25 человек. При этом число пострадавших возросло до 120.

Теракт в мечети произошел в понедельник, 30 января 2023 года около 13:40 (11:40 по Москве) во время чтения молитвы. Очевидцы рассказывают, что в здании находилось около 120 человек, большинство собравшихся были представителями полиции, армии и подразделений саперов. Взрыв произошел по вине террориста-смертника. В результате детонации часть мечети обрушилась. Есть свидетельства обрушения крыши здания.