Начальник РХБЗ Кириллов заявил, что Вашингтон проводил эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские военнослужащие были целевой группой в экспериментах Соединенных Штатов с ВИЧ-инфекцией, которые проводились на Украине с 2019 года, об этом сегодня, 30 января, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Самые спорные с позиции международного законодательства исследования США проводят за пределами нацтерритории. Примером выступают эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, которые проводились американцами на территории Украины с 2019-го года", - рассказал он.

Также генерал уточнил, что целевыми группами в них выступали не только "осужденные или наркоманы, но и представители украинской армии".

Ранее Минобороны России сообщало, что спецоперация позволила остановить преступные эксперименты над мирными гражданами Украины. В российском военном ведомстве рассказали об экспериментах биолабораторий США и других стран по заражению украинцев туберкулезом и другими опасными инфекциями.