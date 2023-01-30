Минобороны России остановило военно-биологические программы США на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ остановило американские военно-биологические программы на Украине, в результате Пентагон переносит незавершенные там исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

«Активными действиями Минобороны России удалось остановить реализацию военно-биологических программ на территории Украины», - заявил Кириллов.

Он отметил, что «в связи с этим Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы».

Кириллов уточнил, что параллельно наращивается сотрудничество с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона – Кенией, Сингапуром, Таиландом.

Как писал сайт KP.RU, 31 марта 2022 года Минобороны России сообщало о результатах анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.

Кириллов представил переписку сына президента США Хантера Байдена, который руководит инвестиционным фондом с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны США и ряда подрядных организаций Пентагона на Украине.

Он отмечал, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний «Black and Veach» и «Metabiota».

Кроме того, из заявления Минобороны стало известно, что из семи заказчиков работы биолабораторий на Украине, сразу четыре военных.

Указывалось, что это Пентагон, Командование медисследований и разработок армии США, Управление по снижению угроз Минобороны США и Армейский научно-исследовательский институт Рида.

При этом три заказчика являются политическими - Госдепартамент США, Демпартия США и Агентство США по межународному развитию (USAID).