Жители Лисичанска обнаружили остатки биоматериалов украинской компании «Фармбиотест»

В Лисичанске обнаружили остатки биоматериалов украинской компании «Фармбиотест» Фото: REUTERS

Жители Лисичанска Луганской области нашли масштабное захоронение остатков биоматериалов, принадлежавших украинской компании «Фармбиотест», заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Как рассказал генерал-лейтенант на брифинге, биоматериалы были найдены в начале этого года. По его словам, клинические образцы и амбулаторные карты пациентов с их личными данными были закопаны, а не кремированы и уничтожены, как это предписывают правила.

Как отметил Кириллов, захоронение указывает на то, что улики старались ликвидировать в очень бытсро. Представители России в ходе спецоперации также осмотрели медицинский центр «Фармбиотеста» в Рубежном Луганской области и выяснили, что там проводились клинические испытания препаратов, обладающих серьезными побочными эффектами. В частности, уточил начальник войск РХБЗ, испытывались лекарства от лейкемии, психических расстройств, неврологических болезней, эпилепсии и других заболеваний.

Как писал сайт KP.RU, Министерство обороны РФ остановило американские военно-биологические программы на Украине, в результате чего Пентагон переносит незавершенные там исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы.