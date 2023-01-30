Ксения Алферова заговорила об универсальном лекарстве для Костомарова: «Ему поможет любовь! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В начале января известный фигурист Роман Костомаров находится в больнице. Он был госпитализирован с пневмонией, и врачи ввели пациента в искусственную кому, а затем подключили к аппарату ЭКМО.

Актер Егор Бероев - один из участников шоу "Ледниковый период ", где так же катался фигурист Роман Костомаров. Он допускает, что столь тяжелая болезнь может быть связана с тем, что фигурист все новогодние каникулы устраивал шоу на открытых ледовых площадках. Возможно, это и подорвало окончательно иммунитет.

Егор Бероев и его жена Ксения Алферова переживают за Костомарова.

- Конечно, у нас сейчас происходящее вызывает большое беспокойство. Каждый день следим за тем, что произошло, нам пишут, звонят. Мы молимся за него, - говорит Бероев сайту mk.ru.

Ксения Алферова уверена, что скоро Костомаров пойдет на поправку. И главным лекарством для него будет любовь. Сила этого чувства поставит фигуриста на ноги.

- У него такая потрясающая жена, что она силой своей любви – это то, что я наблюдаю – вытянет своего любимого человека. У Оксаны все получится", - сказала Алферова.

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, попавшего в больницу с пневмонией, остается стабильным.