МВФ: экспорт нефти из России не пострадает из-за потолка цен на топливо Фото: REUTERS

Российский экспорт сырой нефти не пострадает из-за установленного странами G7 предела цен на топливо, об этом сообщил Международный валютный фонд.

«Ожидается, что при текущем пределе цен на нефть, установленном «Группой семи», объемы экспорта российской сырой нефти существенно не пострадают», - говорится в распространенном прогнозе.

Отмечалось, что российская торговля перенаправлена из принявших санкции стран в страны, не вводившие их.

Как писал сайт KP.RU, МВФ в проведенном исследовании сообщал, что по итогам 2022 года Россия вернулась в десятку сильнейших экономик мира.

Как уточнялось, если в 2021 году Россия занимала 11-е место в аналогичном рейтинге, то в 2022-м перебралась на 9-е место.

Отмечалось, что по уровню ВВП Россия опережает Италию, Бразилию и Южную Корею.

В исследовании указывали, что показатель ВВП составил 2 триллиона и 133 миллиарда долларов, что обеспечило России 9-место в рейтинге.

Ранее журнал Foreign Policy сообщал, что потолок цен на нефть, установленный на уровне 60 долларов за баррель, наносит больше вреда Европе, чем России.